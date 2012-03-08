В Адыгее скончался председатель парламента Федор Федорко

В Адыгее на 61-м году жизни скончался председатель Госсовета - Хасэ республики Федор Федорко.Похороны пройдут в пятницу, 9 марта. Сведений о причинах смерти пока нет.

Федорко скончался в ночь на четверг, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального парламента Тамара Сидельникова. Федор Федорко занимал пост председателя республиканского парламента с марта 2011 года. До этого он несколько лет руководил Красногвардейским районом республики и управлением ГСЗН города Майкопа.