В Уганде рухнул деревянный мост, погибли 23 человека

На северо-западе Уганды произошло обрушение деревянного моста. В результате погибли 23 человека. Известно, что мост рухнул под тяжестью грузовика. Инцидент произошел в городе Зеу в Северной провинции.

Мост обрушился в тот момент, когда его переезжал грузовой автомобиль. В кузове грузовика находились десятки людей. Автомобиль перевернулся и упал в реку. Погибли 23 человека, передает РИА Новости. Еще трое считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, авария произошла из-за ветхой конструкции моста и по вине водителя.