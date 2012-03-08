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В Уганде рухнул деревянный мост, погибли 23 человека

8 марта 2012, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Уганде рухнул деревянный мост, погибли 23 человека

На северо-западе Уганды произошло обрушение деревянного моста. В результате погибли 23 человека. Известно, что  мост рухнул под тяжестью грузовика. Инцидент произошел в городе Зеу в Северной провинции.

Мост обрушился в тот момент, когда его переезжал грузовой автомобиль. В кузове грузовика находились десятки людей. Автомобиль перевернулся и упал в реку. Погибли 23 человека, передает РИА Новости. Еще трое считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, авария произошла из-за ветхой конструкции моста и по вине водителя. 

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Россияне рассказали, что нужно, чтобы жить «нормально»

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Очевидцы рассказали о массовой драке около московского рынка

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Собачий вандализм

Собачий вандализм

Жительнице Сахалина пришлось оказаться в суде, за то, что она повредила памятник собаке на кладбище при помощи топора. Памятник был поставлен в одной оградке с усопшими людьми.

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Рональдо открыл тайну фирменного жеста

Рональдо открыл тайну фирменного жеста

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Палестина и Ливан создали тактический альянс против Израиля

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Камеры сняли наезд автобуса на пешеходов в Подмосковье

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//Происшествия

В Турции шесть российских туристов пострадали в ДТП

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//Новости СМИ2

//Общество

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Военный источник раскрыл настоящую причину гибели морпехов ВСУ под Мариуполем

Военный источник раскрыл настоящую причину гибели морпехов ВСУ под Мариуполем

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//В мире

Лукашенко попросил у Британии подружить его с США

Лукашенко попросил у Британии подружить его с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется подружиться с Соединенными Штатами и пытается найти союзников в Великобритании. Об этом сообщают белорусские СМИ.

//Здоровье

Сигналы человеческого организма о скором инфаркте миокарда перечислили эксперты

Сигналы человеческого организма о скором инфаркте миокарда перечислили эксперты

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Телеведущий посоветовал не лечить полных людей, а позволить им умереть

Телеведущий посоветовал не лечить полных людей, а позволить им умереть

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//Новости МирТесен

//Спорт

Кирьяков: Такой гол Деспотовича – ударом через себя – большая удача в карьере

Кирьяков: Такой гол Деспотовича – ударом через себя – большая удача в карьере

На 64-й минуте матча «Ахмат» - «Оренбург» (2:1) нападающий гостей Деспотович забил гол ножницами через себя, признанный самым красивым в 4-м туре. Для еженедельника «Аргументы недели» удар комментирует бывший игрок сборных СССР и России Сергей Кирьяков

//Экономика

Россия увеличила своё благосостояние в два раза

Россия увеличила своё благосостояние в два раза

За прошлый месяц Фонд национального благосостояния России увеличился больше чем два раза. Министерство финансов РФ за текущий год приобрело валюты почти на 2 триллиона рублей. Это произошло за счёт дополнительных доходов от продажи нефти и газа. Правительство перевело эти деньги в доллары и зачислило на счёт фонда, как и все остальные дополнительные доходы.

//Экономика

Дал Бог зайку: четверть российских детей живут в бедности

Дал Бог зайку: четверть российских детей живут в бедности

В Росстате провели мониторинг бедности, в ходе которого выяснилось, что более четверти детей в России живут в семьях, доход которых ниже установленного прожиточного минимума.

//Шоу-бизнес

Разин провёл время с мамой Бузовой и назвал Ольгу "лучшей певицей"

Разин провёл время с мамой Бузовой и назвал Ольгу "лучшей певицей"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин поделился с поклонниками фотографией со дня рождения подруги, на которой встретился с мамой телеведущей Ольги Бузовой Ириной. По словам Разина, она прекрасный человек.

//В мире

Коломойский назвал главных претендентов на пост премьера Украины при Зеленском

Коломойский назвал главных претендентов на пост премьера Украины при Зеленском

Украинский предприниматель Игорь Коломойский обозначил главных претендентов на пост главы правительства при президенте Владимире Зеленском. По данному вопросу бизнесмен высказался в разговоре с журналистами.

//Непознанное

Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ

Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ

Россия сможет на столетие отсрочить новый глобальный конфликт. Об этом говорится в предсказании советского менталиста Вольфа Мессинга, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

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Зеленский хочет обсудить с Путиным, Меркель и Макроном смерть военных и Донбасс

Зеленский хочет обсудить с Путиным, Меркель и Макроном смерть военных и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости как можно быстрее провести встречу с главами России, Франции и Германии. причиной такой спешки стала смерть четырёх украинских военных на территории Донбасса.

//Происшествия

В Подмосковье автобус сбил двух пешеходов

В Подмосковье автобус сбил двух пешеходов

В среду, 7 августа, в подмосковном городе Долгопрудный на Лихачевском проспекте автобус совершил наезд на двух пешеходов. По данным полиции, оба человека скончались на месте.

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Зеленский проводит срочное совещание из-за ситуации в Донбассе

Зеленский проводит срочное совещание из-за ситуации в Донбассе

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//Политика

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В Госдуме предложили включать отопление из-за похолодания летом

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Дмитрий Маликов показал family look на отдыхе с сыном

Дмитрий Маликов показал family look на отдыхе с сыном

Известный российский певец и композитор Дмитрий Маликов поделился с поклонниками серией трогательных снимков с сыном Марком на побережье Чёрного моря. Исполнитель отправился совместно с семьёй на отдых в Геленджик.

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Артемий Лебедев признался, что может больше не вернуться в Россию

Артемий Лебедев признался, что может больше не вернуться в Россию

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев заявил о своём решении покинуть Россию. Он сообщил, что подобное решение далось ему непросто. Также Лебедев признался, что может больше не вернуться в родную страну.

//Авторы АН

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