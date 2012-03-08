Турист из Подмосковья погиб в горах под Мурманском

На Кольском полуострове в Мурманской области в одном из ущелий горного массива Хибины в районе перевала Ферсмана накануне найден погибшим Афанасьев, руководитель группы туристов из подмосковной Коломны, передает в четверг МЧС.

"Информация об инциденте поступила в Кировский спасотряд утром в среду, стало известно, что руководитель группы из города Коломна провалился в ущелье на перевале Ферсмана", — сообщил источник в областном МЧС.

По информации регионального МЧС, в 10:50 (по московскому времени) на место происшествия были направлены две группы Мурманского поисково-спасательного отряда, однако спасти руководителя Коломенского туристического клуба "Ковчег" не удалось.

"К 13:00 стало известно, что Афанасьев погиб", — сказал источник Интерфаксу.