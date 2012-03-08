В подмосковной Балашихе мужчина взорвал себя гранатой в квартире

В подмосковной Балашихе накануне вечером в доме № 9 в Северном проезде прогремел взрыв. В квартире, где разорвалась граната, жил мужчина 1976 года рождения - инвалид. По версии следствия, он совершил самоубийство.

Мужчина погиб. Представитель правоохранительных органов сообщил, что инвалид 2-й группы, был ранее судим и болел туберкулезом, взорвал в руках гранату, в результате чего скончался на месте происшествия. Никаких разрушений в подъезде дома нет, передает ИТАР-ТАСС.

В квартире, где произошел взрыв, полиция обнаружила еще одну гранату к подствольному гранатомету.