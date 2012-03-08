На Рублевке водитель джипа врезался в микроавтобус, 4 человека пострадали

В Москве сегодня утром на пересечении Осеннего бульвара и Рублевского шоссе водитель джипа не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что в результате столкновения пострадал водитель джипа.

Пострадавших с ушибами и ссадинами госпитализировали.