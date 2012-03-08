В Петербурге на АЗС горела фура

На заправке, расположенной на Витебском проспекте, 22 вчера вспыхнула фура – причиной возгорания,

предположительно, стал взрыв газового баллона, который дальнобойщики везли в кабине.



Из-за взрыва пострадал пешеход, случайно проходивший мимо – увы, прогулка закончилась для него госпитализацией. Небольшой газовый баллон, из тех, что дальнобойщики берут с собой для обогрева, взорвался в начале одиннадцати: как сообщили операторы автозаправки, в это время они услышали сильный хлопок.



- Возник пожар, из-за которого кабина и холодильник на прицепе выгорели почти полностью. Потушили довольно быстро, но один человек все-таки пострадал, - рассказали корреспонденту очевидцы. По их словам, дверь, оторванная взрывом от кабины, угодила несчастному пешеходу в ногу. Его пришлось госпитализировать.



- Баллон взорвался уже после того как машина загорелась, - сообщают другие свидетели ЧП, во всех обстоятельствах которого еще предстоит разобраться.