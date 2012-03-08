В Москве внедорожник с ульяновскими номерами насмерть сбил гражданина Франции

В Москве ночью внедорожник "Mercedes ML 63 AMG" с ульяновскими номерами насмерть сбил мужчину на Космодамианской набережной. Пешеход получил серьезные травмы.

Пострадавшим оказался гражданин Франции 1968 года рождения. Он был госпитализирован с тяжелейшими травмами в НИИ имени Склифосовского. Спустя час мужчина скончался.

По данным ГУ МВД России по Москве, установлено, что пешеход переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, передает Интерфакс. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.