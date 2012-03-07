Сотрудники ГИБДД экстренно доставили роженицу, попавшую в ДТП, в роддом

В Москве сотрудники ГИБДД приехали 7 марта на место ДТП на площадь Тверской Заставы, где столкнулись "Кадиллак" и "Опель". Авария произошла около 16:00 мск. Водителем "Кадиллака" оказалась беременная молодая женщина.

При оформлении аварии она почувствовала, что у нее начались роды. Сотрудники ДПС доставили роженицу в роддом на патрульном автомобиле. Около восьми вечера в клинике акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева на свет появился мальчик.

Малыш родился с весом 3,8 килограмма и ростом 52 сантиметра. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, передает ИТАР-ТАСС.

Сотрудники ГИБДД Москвы поздравили семью с рождением сына, в молодую маму - с наступающим Женским днем 8 Марта.