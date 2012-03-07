Леонид Якубович попал в ДТП на 21-м км Рублево-Успенского шоссе

В среду, 7 марта, в Подмосквье популярный телеведущий Леонид Якубович двигался на своем автомобиле «Мерседес» по Рублево-Успенскому шоссе, и в районе поселка Успенское в его машину врезался «Пежо».

В результате ДТП никто не пострадал. По словам самого телеведущего, все отделались легким испугом. «Пежо» немного зацепил бампер автомобиля Якубовича, пишет МузРинг.

Автоавария произошла около 16 часов, когда ведущий «Поле чудес» вез внучку Софью после учебы в лицее. Вместе с 66-летним Якубовичем в салоне находились и его супруга.