Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Курилах

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле тихоокеанской стороны центральной части Курильской гряды. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под океанским дном.

Эпицентр находился примерно в 400 км юго-западнее города Северо-Курильска (остров Парамушир) и в 700 километров к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, на значительном удалении от населенных пунктов, передает ИТАР-ТАСС.

В пресс-службе ДВРЦ МЧС сообщали, что подземные толчки на территории населенных пунктов региона не ощущались. Жертв, разрушений, угрозы возникновения цунами нет.

Начиная с 25 февраля Курильские острова "трясет" почти ежедневно. Несколько землетрясений с магнитудой выше 5 наблюдались у острова Парамушир. Ученые-сейсмологи считают нынешние подземные колебания в районе Курил предвестниками сильного землетрясения, которое может произойти в течение года.