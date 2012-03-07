В самолет А-321 на подлете к Сочи ударила молния

В пассажирский самолет А-321 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Сочи, на подлете к курортному городу ударила молния. Из Сочи обратный рейс №Ч870 в Москву, который должен был выполняться в 13:40 мск, задерживается.

Авиатехники проводят обследование воздушного судна. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в компании "Базэл Аэро", обслуживающей аэропорт Сочи.

Решение о дальнейшем продолжении полета будет принимать "Аэрофлот". В Сочи аэропорт обеспечил пассажиров задержанного рейса всем необходимым.