В самолет А-321 на подлете к Сочи ударила молния
7 марта 2012, 15:42 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]
В пассажирский самолет А-321 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Сочи, на подлете к курортному городу ударила молния. Из Сочи обратный рейс №Ч870 в Москву, который должен был выполняться в 13:40 мск, задерживается.
Авиатехники проводят обследование воздушного судна. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в компании "Базэл Аэро", обслуживающей аэропорт Сочи.
Решение о дальнейшем продолжении полета будет принимать "Аэрофлот". В Сочи аэропорт обеспечил пассажиров задержанного рейса всем необходимым.