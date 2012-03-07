ДТП на Калужском шоссе: погибла возможная виновница, движение парализовано

Виновницей ДТП в Подмосковье в районе поселка Коммунарка утром среды на 25-ом километре Калужского шоссе, очевидно будет признана женщина-водитель автомобиля Opel, погибшая при столкновении с автобусом.

Автобуз ЛиАЗ без пассажиров совершал поворот на разрешающий сигнал светофора, сообщает УГИБДД Московской области, передает радио "Вести FM".

В это время на запрещающий сигнал из области в столицу двигался автомобиль Opel. В результате столкновения водитель легковой машины погибла на месте. О других пострадавших информации нет.

"АН" писали, что это ДТП спровоцировало пробку длиной более 10 км.