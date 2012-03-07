Студентка, которую искали 160 полицейских, вернулась домой

Студентка, которую более суток искали ростовские полицейские, во вторник поздно вечером вернулась домой. 18-летняя Ольга Петрова, которая является мастером спорта по шахматам, в понедельник утром ушла в университет.

После занятий ее ждали на городском шахматном чемпионате, однако ни в вуз, ни на турнир студентка так и не пришла. Мобильного телефона при себе у девушки не было, с момента исчезновения она никак не дала знать родным и близким о своем местонахождении. Ее родители обратились в полицию.

Во вторник поздно вечером девушка вернулась домой. Как она пояснила, все это время она бродила по городу, потому что ей надо было подумать, сообщает РИА Новости.

Пропавшую искали около 160 полицейских Ростова-на-Дону. Противоправных действий в отношении девушки совершено не было.



