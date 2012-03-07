На главной магистрали Барнаула полиция обезвреживает бомбу

Полиция проверяет информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на пересечении проспекта Ленина и улицы Пролетарская рядом со зданием ФСБ в Барнауле. Улица для пешеходов и транспорта перекрыта.



Недалеко от здания ФСБ обнаружены черные пакеты. Предположительно, в них могут находиться взрывные устройства, сообщает РИА Новости. Для спокойствия населения города сотрудники полиции и УФСБ проверят всю территорию проспекта Ленина до Речного вокзала.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов края.



