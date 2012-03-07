В Тыве бешеного волка пришлось трижды переехать на машине

Шестеро жителей отдаленного тувинского села Мугур-Аксы оказались жертвами нападения бешеного волка. В тот же день их доставили в столицу республики Кызыл и положили в инфекционную больницу.



Больной волк, бродивший по селу, бросался на всех, кто оказывался на его пути. Возле продуктового магазина в центре села он покусал женщину, вышедшую из легковой машины. Ее водителю пришлось трижды переехать колесами ненормального хищника, прежде чем тот перестал двигаться.



Анализ останков волка, проведенный ветеринарами, показал следы вируса бешенства — одного из наиболее опасных инфекционных заболеваний, передающихся людям от больных животных со слюной от укуса. Пострадавшим на месте ввели противовирусные препараты.



Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство республики выделило 500 тысяч рублей на проведение вакцинации жителей Монгун-Тайгинского района. Прививки будут сделаны чабанам, ветеринарам, медикам и другим людям в группе риска (всего около 1750 человек), сообщает ИТАР-ТАСС.



