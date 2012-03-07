В Омске при столкновении автобуса и двух маршруток пострадали два человека
7 марта 2012, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Омске автобус врезался на остановке в две маршрутки, высаживающие пассажиров, двое них пострадали. ДТП произошло во вторник вечером на проспекте Мира на автобусной остановке "Кристалл".
По предварительным данным, водитель автобуса "Мерседес", двигавшийся по маршруту №116, не выдержал боковой интервал и протаранил два микроавтобуса "Газель", которые в этот момент высаживали пассажиров, сообщает «Интерфакс».