В Промышленном районе города Ставрополя накануне был обнаружен труп самоубийцы, разбившегося насмерть в результате падения с 12 этаж. Кровью на ступеньках подъезда мужчина написал "Прошу простить".

Личность самоубийцы устанавливается.

"По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью самоубийства выпрыгнул с 12-го этажа многоквартирного дома. В ходе осмотра места происшествия на лестничном пролете, откуда спрыгнул мужчина, была обнаружена разбитая стеклянная бутылка и надпись на ступенях, произведенная веществом, похожим на кровь: "Прошу простить". По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - в среду сообщает пресс-служба ССУ СКР по Ставропольскому краю.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.