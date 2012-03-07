В Краснодаре пассажирский Boeing 757-200 прервал взлет
7 марта 2012, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера около 21:20 мск пассажирский Boeing, следовавший из Краснодара в Хургаду, во время разбега по взлетной полосе прервал свой взлет, поскольку приборы сигнализировали о неисправности воздушного судна.
На борту находились 235 пассажиров.
Технические службы проводят комплекс мероприятий по проверке лайнера и устранению неисправностей, после чего самолет вылетит в аэропорт назначения, сообщает «Интерфакс». Обстоятельства случившегося устанавливаются.