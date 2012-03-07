В Краснодаре пассажирский Boeing 757-200 прервал взлет

Вчера около 21:20 мск пассажирский Boeing, следовавший из Краснодара в Хургаду, во время разбега по взлетной полосе прервал свой взлет, поскольку приборы сигнализировали о неисправности воздушного судна.

На борту находились 235 пассажиров.

Технические службы проводят комплекс мероприятий по проверке лайнера и устранению неисправностей, после чего самолет вылетит в аэропорт назначения, сообщает «Интерфакс». Обстоятельства случившегося устанавливаются.



