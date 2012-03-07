В Кировском районе Санкт-Петербурга в ночь на среду произошёл крупный пожар, в результате которого обрушилась кровля гипермаркета "К-Раута" на площади около тысячи квадратных метров, в настоящее время возгорание локализовано.

В 2.00 мск среды поступило сообщение о пожаре в магазине "К-Раута" на улице Маршала Говорова, 38А.

Пожар распространился на 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля на площади около тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности.

В результате пожара никто не пострадал."В 3.18 (мск.) пожар локализован", - сообщил РИА Новости представитель регионального МЧС.

Для подачи воды проложены пять магистральных линий, работает 16 пожарных стволов.