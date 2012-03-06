В Чечне произошла авария на ЛЭП, без света остались 100 тысяч человек

В Чечне произошел обрыв линии электропередачи. Инцидент произошел во вторник, 6 марта. В результате без света остались более 100 тысяч жителей. В аварийно-восстановительных работах участвовали 14 человек и 4 единицы техники.

По данным МЧС России, авария произошла в 17:30 по мск. В результате обрыва ЛЭП без света остались 102 тыс. 950 человек в Ленинском и Заводском районах Грозного, передает РБК. Также электроснабжение отсутствует в Урус-Мартановском районе республики. Сотрудники бригады "Нурэнерго" восстановили электроснабжение за 1,5 часа.