В здании Общественной палаты объявили пожарную тревогу
6 марта 2012, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве объявили пожарную тревогу в здании Общественной палаты. Позже стало известно, что возгорания в здании нет, тревога учебная. Сотрудники МЧС России проводят плановые учения.
Всех присутствовавших в здании выпустили на улицу по аварийным выходам. После этого сотрудников впустили обратно, передает РИА Новости. В два часа дня в Общественной палате началось заседание экспертного совета комиссии ОП по проблемам национальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов.