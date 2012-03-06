В здании Общественной палаты объявили пожарную тревогу

В Москве объявили пожарную тревогу в здании Общественной палаты. Позже стало известно, что возгорания в здании нет, тревога учебная. Сотрудники МЧС России проводят плановые учения.

Всех присутствовавших в здании выпустили на улицу по аварийным выходам. После этого сотрудников впустили обратно, передает РИА Новости. В два часа дня в Общественной палате началось заседание экспертного совета комиссии ОП по проблемам национальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов.