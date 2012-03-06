В Туве зарегистрировано очередное землетрясение

В Туве сегодня днем было зарегистрировано очередное землетрясение. Интенсивность его оценивают в 2,6 балла по шкале мск-64. По имеющейся информации пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Напомним, в общей сложности с момента последнего сильного землетрясения, произошедшего 26 февраля, на территории Республики Тыва сейсмологи зафиксировали более 60 подземных толчков.Большая часть остаточных землетрясений произошла на территории Каа-Хемского района.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства республики ввела в регионе режим чрезвычайной ситуации, передает ИТАР-ТАСС.

В ГУ МЧС России по Туве в круглосуточном режиме действует два телефона "горячей линии" 8 (39422) 9-99-99 и 8 (39422) 2-64-24, на котором работают психологи МЧС и республиканского психологического центра "Сайзырал".

В Агентстве ЖКХ региона работает телефон 8 (39422) 2-44-11, по которому граждане могут проконсультироваться по вопросам восстановления поврежденных жилых домах.