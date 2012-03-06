Более килограмма героина полицейские изъяли в Одинцово

4 марта на парковке торгового центра на 19 км Минского шоссе, была остановлена автомашина BMW-3 под управлением 27-летнего гражданина Азербайджана, в автомобиле полицейские обнаружили и изъяли 1065 г героина.





В качестве пассажира в автомобиле находился 23-летний гражданин Таджикистана.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются каналы поставки наркотиков на территорию Московской области, уточняет пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.