Сотрудниками полиции закрыты подпольные фабрики в Пушкинском районе

Пресс-секретарь УЭБ ГУ МВД России по Московской области Юлия Кондакова сообщила "АН", сотрудниками Управления экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области выявлена деятельность подпольных пошивочных цехов.





Незаконное производство располагалось на территории города Ивантеевка Пушкинского района по двум адресам:

Так, по адресу улица Заречная, д. 1 было обнаружено четыре швейных цеха с профессиональным оборудованием по пошиву одежды. Над производством одежды трудилось более 300 иммигрантов из Респ. Вьетнам. Документов, подтверждающих законность их пребывания на территории Российской Федерации, у рабочих не было. Они жили в помещении фабрики, спали на деревянных нарах.

При осмотре помещений сотрудниками полиции были обнаружены пуховики, куртки, футболки с незаконно нанесенной торговой маркой «Adidas». Руководитель данного производства, гражданин Респ. Вьетнам, не смог предоставить разрешительную документацию на пошив указанной продукции, а также договор аренды занимаемых площадей.

В результате мероприятия было изъято более 2 000 единиц готовой продукции под торговой маркой «Adidas» и 210 швейных станков. Образцы изъятой одежды отправлены на исследования для подтверждения соответствия требованиям безопасности.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ – незаконное использование товарного знака.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками подмосковного УЭБ и ПК выявлено еще одно подпольное производство, расположенное по Фабричному проезду д. 1.

При осмотре швейного цеха было обнаружено около 80 рабочих мест с профессиональным швейным оборудованием, где работало свыше 100 граждан Респ. Вьетнам, находящихся на территории РФ нелегально. Обнаружено и изъято более 160 единиц готовой продукции, около 80 швейных машин, 14 оверлоков и 73 рулона ткани.

На предприятии отсутствовали разрешительные документы на производство одежды, кроме этого договора аренды на занимаемые помещения тоже не имелось. Не велась документация, подтверждающая финансово-хозяйственную деятельность.

Установлено, что в дальнейшем готовая одежда с указанных подпольных производств поставлялась на оптовые рынки Москвы и Московской области. Деятельность фабрик приостановлена. Ведется дальнейшее расследование. Нелегальными иммигрантами из Азии занимается отдел ФМС по Пушкинскому району.