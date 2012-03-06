В Москве столкнулись полицейский Ford Focus и автомобиль спецсвязи

В Москве автомобиль Ford Focus ГИБДД накануне столкнулся с автомобилем спецсвязи. В результате ДТП никто не пострадал. Источник в правоохранительных органах сообщил, что полицейский Ford Focus преследовал машину, находившуюся в розыске.

Инспектор ДПС двигался со всеми включёнными спецсигналами по Воробьёвскому шоссе по встречной полосе, передает Интерфакс. Водитель автомобиля Главного центра специальной связи при повороте не уступил дорогу машине ГИБДД. В полиции данный факт подтвердили.