В Москве столкнулись полицейский Ford Focus и автомобиль спецсвязи
6 марта 2012, 08:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве автомобиль Ford Focus ГИБДД накануне столкнулся с автомобилем спецсвязи. В результате ДТП никто не пострадал. Источник в правоохранительных органах сообщил, что полицейский Ford Focus преследовал машину, находившуюся в розыске.
Инспектор ДПС двигался со всеми включёнными спецсигналами по Воробьёвскому шоссе по встречной полосе, передает Интерфакс. Водитель автомобиля Главного центра специальной связи при повороте не уступил дорогу машине ГИБДД. В полиции данный факт подтвердили.