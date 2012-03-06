ОМОНовцы на Пушкинской площади сломали руку помощнице депутата Пономарева

Помощница депутата Госдумы Ильи Пономарева Алена Попова, участвовавшая 5 марта в митинге "За честные выборы" на Пушкинской площади утверждает, что полицейские сломали ей руку.

В своем микроблоге в Твиттере она поблагодарила ОМОН "за 3 недели в гипсе". Попова выложила в Интернете фото, на котором видно, что ее рука перевязана бинтом.

Напомним, в Москве м полиция накануне задерживала участников митинга, которые по его окончании не хотели покидать Пушкинскую площадь.

По некоторым данным, были задержаны 250 человек. Полиция задержала оппозиционеров Сергея Удальцова, Алексея Навального, Илью Яшина.

Алексею Навальному, задержанному вменяется нарушение порядка проведения массовой акции, передает Интерфакс. "Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что в отношении Навального составляют протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации)", - сообщил координатор Общества "синих ведерок" Петр Шкуматов.

Оппозиционер Алексей Навальный, организатор протестного митинга Сергей Удальцов и оппозиционер Илья Яшин, задержанные полицией в понедельник после митинга на Пушкинской площади в Москве, отпущены из полиции.