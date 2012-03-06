В Забайкальском крае повесился ученик первого класса

Ученик первого класса повесился в Забайкальском крае, 5 марта тело ребенка нашли дома в городе Хилке, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, начата доследственная проверка причин и обстоятельств ЧП.





К настоящему времени проведен осмотр места суицида ребенка и опрошены родственники погибшего мальчика, его классный руководитель, учителя школы и сверстники.

В качестве одной из версий следствие рассматривает и доведение первоклассника до самоубийства.