Националисты избили журналиста в центре Москвы

В понедельник, 5 марта, в центре Москвы корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" Александр Борзенко был избит во время освещения акции националистов.

"Когда я освещал движение колонны националистов по Тверскому бульвару, группа участников шествия положила меня на землю и стала наносить удары ногами", - рассказал журналист.

Борзенко удалось вырваться от напавших, подойти к сотруднику ДПС и укрыться в патрульной машине. По словам журналиста, напавшие на него не принимали участия в оппозиционном митинге "За честные выборы".

В Москве была задержана группа националистов за попытку устроить несанкционированное шествие. "АН" сообщали, что на Лубянке задержан Дмитрий Демушкин.

Предположительно, некоторые из 20 задержанных причастны к избиению Борзенко. При этом, по данным "Эха Москвы", шествие националистов не остановилось, они продолжают движение по Тверской улице в направлении центра.