Поиски третьего пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Киева приостановлены

Последнего из трех альпинистов, пропавших во время восхождения на Эльбрус 2 марта, 40-летнего Дениса Лисова из Киева в понедельник спасателям Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда отыскать не удалось.

Особенно тяжелым выдался сегодняшний день из-за непогоды. Но поиски результата не принесли.

"Во второй половине дня ветер усилился, сделав опасным пребывание людей на высотах около 5 тыс м, вынуждены были спустить поисковиков на высоту 4,2 тыс м, где они остались на ночь", - сказал начальник отряда Борис Тилов, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, спасатели методом исключения отрабатывают все возможные направления схода с маршрута. Но видимость на горе практически нулевая, метель и мороз около 30 градусов усугубляют ситуацию.

Тилов сообщил, что за телом дочери в Кабардино-Балкарию из Днепропетровска приехал известный альпинист "снежный барс" Владимир Хитриков.

"АН" писали, что накануне тело руководителя днепропетровской группы спортсменов Марины Хитриковой обнаружили на высоте 4700 метров над уровнем моря.

3 марта спасатели обнаружили альпиниста из Днепропетровска Романа Куцего на высоте 4100 метров накануне. Он сообщил правоохранительным органам, что в связке спускаться было тяжело, и они с Лисовым решили идти поодиночке.

Напомним, на территории Кабардино-Балкарии в восхождении с 26 февраля на высочайшую вершину Европы (5642 м) участвовали 2 украинские группы общей численностью 11 человек. При спуске резко ухудшилась погода. На высоте примерно на 3,8 тысячи метров заметили отсутствие двух спортсменов - Романа Куцего или Дениса Лисова. Руководитель Днепропетровской группы Мария Хитрикова осталась их ждать, остальные спустились за помощью на приют Гара-Баши "Бочки".

Сообщение о пропаже двух спортсменов и альпинистки поступило 2 марта около 21.00. Утром в субботу потерявшимся скалолазам удалось выйти на связь со спасателями МЧС России, к вечеру первый - Роман Куцый - в тяжелом состоянии был доставлен в поселок Терскол.