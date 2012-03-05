Фура переломала ноги пенсионерке на регулируемом перекрестке

На Урале в понедельник произошел трагический инцидент, который должен послужить предостежением для тех, кто "в танке" на городских улицах. В Екатеринбурге грузовик Volvo, стартовавший на "зеленый", сбил женщину, не успевшую завершить переход дороги на перекрестке.

В ДТП пострадала 57-летняя женщина, которая с открытым переломом голени обеих ног была госпитализирована.

Инцидент произошел в полдень по местному времени на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга, на пересечении Чусовского тракта и Объездной дороги, сообщили в пресс-службе ГИБДД города передает ЕАН.

Volvo двигалась по левой полосе проезжей части Объездной дороги в сторону улицы Светлореченская. Женщина-пешеход переходила проезжую часть по регулируемому перекрестку справа налево, со стороны Чусовского тракта в сторону ТЦ "Мега".

49-летний водитель грузовика с 15-летним стажем перед началом движения на разрешающий сигнал светофора не убедился, что пешеход окончательно перешла проезжую часть дороги. Поэтому и произошел наезд.

По данному факту ДТП будет произведено дознание.