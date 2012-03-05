В Екатеринбурге 560 человек эвакуированы из горящего Дворца молодежи

В центре Екатеринбурга пожар во Дворце молодежи на Ленина, 1, в понедельник локализован, ведется проливка конструкций, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Из спорткомлекса эвакуировали 560 человек.

По последней информации пожар возник на 1-ом этаже в помещении сауны спортивного комплекса Дворца молодежи.

"Площадь пожара составила 20 кв.м. Из здания эвакуировано 560 человек. Погибших и пострадавших нет", — рассказывают в МЧС, передает свердловское информагентство АПИ.

В тушении пожара было задействовано 18 единиц техники, 80 человек личного состава.

Огонь локализован в 20.00 местного времени. Сейчас ведется проливка, разборка сгоревших конструкций, а также проверка здания.

Причина пожара устанавливается.

"АН" писали, что пожар в екатеринбургском Дворце молодежи произошел в понедельник днем.