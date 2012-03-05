Недалеко от Афин затонул греческий танкер с нефтью, 48-летний капитан погиб

В порту Элефсина по сути города-сателита на западе от Афин в понедельник затонул греческий танкер с более чем 2000 тонн нефти и нефтепродуктов. Грек-капитан погиб, 10 членов команды спасены. Пока на поверхности нет признаков разлива нефти или загрязнения акватории порта.

Затонувший танкер, шедший к нефтеперерабатывающему комбинату Элефсины, имел на борту 1800 тонн сырой нефти и 235 тонн дизельного топлива. По первой информации, судно могло налететь под водой на обломки старого кораблекрушения и получить пробоину, передает ИТРА-ТАСС со ссылкой на представителя Береговой охраны Греции.

Водолазы сумели достать из-под воды тело 48-летнего капитана судна, который не успел покинуть тонувший танкер. 10 других членов экипажа спаслись. Один из них в профилактических целях доставлен в больницу, а другие дают показания в портовой службе Элефсины