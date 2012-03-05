В Ульяновске школьник выпрыгнул с 9 этажа

В Ульяновске школьник выпрыгнул из окна своей квартиры на девятом этаже. В настоящее время следователи начали проверку по факту гибели школьника. Инцидент произошел утром в понедельник.

Мальчик 1996 года рождения выпрыгнул из окна в Железнодорожном районе Ульяновска из дома по улице Кирова. От полученных травм ребенок скончался, сообщил старший помощник руководителя СК по области Александр Сорокин. По его словам, мальчик был дома один, передает РИА Новости.