Самолет Ан-148 благополучно сел в Пулково

Самолет Ан-148 с регистрационным номером RA-61705 авиакомпании «Россия» благополучно сел в Пулково, несмотря на неполадки в левом двигателе. Об этом корреспонденту «БалтИнфо» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».



Причина неполадки пока неизвестна. В момент нештатной ситуации на борту находилось 52 пассажира и 7 членов экипажа. Самолет совершал рейс №254 из аэропорта Гамбурга в Пулково. Ан-148 приземлился в 16.45 МСК и самостоятельно зарулил на стоянку.