Питерского ГИБДДшника, сбившего на остановке девушку, обвиняют в нарушении ПДД

Питерского инспектора ГИБДД обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Полицейский сбил на служебном автомобиле вышедшую из трамвая 19-летнюю девушку.

Главное Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило дело возбуждено в отношении инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД РФ по Приморскому району С-Пб Алексея Истомина.

Установлено, что 2 марта Истомин, управляя служебным автомобилем, у дома 36 по улице Савушкина нарушил ПДД, в результате чего на трамвайной остановке совершил наезд на 19-летнюю девушку, причинив тяжкий вред ее здоровью, передает портал Личные деньги.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.