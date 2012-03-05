Гражданка России погибла в катастрофе в районе Щекоцины в Польше

Гражданка России Елена Кондратьева-Брызик - ученый родом из Воронежа- погибла при столкновении пассажирских поездов в Польше. Генконсульство РФ в Кракове сообщило, что эта информация проверена.

Погибшая россиянка работала в Польской академии наук в Познаньском центре по правам человека. Россиянка занималась международной системой зашиты прав человека и конституционным правом.

Елена Кондратьева-Брызик проживала в Варшаве, имеет здесь вид на жительство, передает РИА Новости.

Сейчас ожидается письменное подтверждение этих данных, чтобы родственники погибшей могли оформить визу и приехать в Польшу.В настоящее время идентифицированы останки 14 из 16 жертв железнодорожной катастрофы, которая произошла в субботу, 3 марта, у населенного пункта Щекоцины в 200 километрах южнее Варшавы.

Более 50 человек получили ранения. Часть из них размещена в больницах.

В Польше на два дня объявлен траур.