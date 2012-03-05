В Нижнем Новгороде в мусорном контейнере нашли пакет с бюллетенями

В Нижнем Новгороде утром в понедельник в мусорном контейнере нашли открепительные удостоверения и непогашенные бюллетени. Инцидент произошел рядом со зданием администрации Нижегородского района.

Документы обнаружили местные жители, заявил представитель регионального отделения "Справедливой России" Алексей Якимов. "Утром местные жители на улице Пискунова выбрасывали мусор и увидели документы. Взяли несколько из них и отнесли к нам в офис "Справедливой России", он рядом находится", - сказал Якимов в интервью "Интерфаксу". По его словам, среди найденных документов оказались непогашенные открепительные удостоверения с печатями и избирательные бюллетени, проставленные за Владимира Путина. В настоящее время ведется расследование по данному факту. Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов признал выборы состоявшимися. При этом, по мнению Миронова, после состоявшихся накануне выборов президента РФ не надо было устраивать никаких уличных акций и митингов. Жалобы во время выборов: ЦИК получил 180, "Голос" - 3788.