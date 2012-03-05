В Туле джип врезался в колонну бронетехники

В Туле минувшей ночью произошла автомобильная авария с участием бронетехники. Джип врезался в колонну на полосе встречного движения. В результате ДТП один человек погиб. Honda столкнулась с самоходным артиллерийским орудием "Нона".

Колонна бронетехники направлялась на станцию погрузки. Погибшая - водитель иномарки, девушка 1989 года рождения, передает РИА Новости. По предварительным данным, девушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в военную технику 106-й воздушно-десантной дивизии.