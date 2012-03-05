В Москве произошел пожар в здании ресторана на улице Маршала Голованова

В Москве произошел пожар в ресторане на улице Маршала Голованова, в результате пострадали шесть автомобилей. В этом же здании располагается магазин "Пятерочка" и букмекерская контора.

В результате полностью выгорело помещение букмекерской конторы. Пострадавших нет. Однако получили повреждения автомобили, припаркованные у дома 19/37 по улице Маршала Голованова. Причина пожара в настоящее время устанавливается, передает РБК. Среди пострадавших машин - Mitsubishi Lancer, Hyundai Solaris, Subaru Forester, Ford Focus, Volvo S60 и Skoda Octavia.