В Горном Алтае пятилетний мальчик случайно "заминировал" школу. Играя с сотовым телефоном, ребенок связался со службой спасения и, услышав ответ, испугался и сказал, что в школе заложена бомба.

Инцидент произошел утром в воскресенье в селе Козуль. Для проверки сообщения на место происшествия были направлены сотрудники полиции из числа резерва и экстренных служб. Информация о бомбе не нашла подтверждения, передает РИА Новости. Работа по поиску "телефонного террориста" была продолжена и полиция вышла на пятилетнего мальчика. После беседы с ребенком и его матерью полицейские решили не возбуждать уголовное дело.