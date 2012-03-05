В Краснокамске предотвратили массовую драку между боксерами и каратистами

В Пермском крае полиция предотвратила массовую драку между боксерами и каратистами. Инцидент произошел в городе Краснокамск. В результате в отделения полиции были доставлены 27 человек.

По данным МВД, сначала в конфликте принимали участие двое молодых людей. Затем к драке подключились их друзья. Молодые люди намеревались выяснить отношения в поселке Мысы, пишет РБК. Здесь скопилось огромное количество машин. Полицейские вовремя прибыли на место происшествия и пресекли массовую драку. В результате были задержаны 27 человек, некоторые из них будут привлечены к административной ответственности.