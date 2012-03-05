В Забайкальском крае повесились два местных жителя

В Забайкальском крае покончили с собой два местных жителя. Один из инцидентов произошел в воскресенье в деревне, расположенной в 35 км от села Мордой. Другой - в Красночикойском районе.

В Кыринском районе края мужчина ушел в лес и повесился на дереве. Во втором случае местный житель повесился на ремне в подъезде собственного дома, передает Интерфакс. По версии следствия, оба молодых человека свели счеты с жизнью самостоятельно.