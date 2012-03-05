В результате пожара на юго-востоке Москвы погибли пять человек

В правоохранительных органах Москвы сообщили в понедельник, что накануне на юго-востоке столицы произошел пожар в одной из комнат двухкомнатной квартиры по адресу: ул. Люблинская д. 113 к. 2, в результате которого погибли пять человек.



По его словам, площадь пожара составила 7 кв. метров, "после тушения пожара в квартире были обнаружены 4 трупа. Также в квартире был обнаружен 6-летний мальчик, который с отравлением продуктами горения, ожогом верхних дыхательных путей, в состоянии клинической смерти был госпитализирован", однако впоследствии мальчик скончался в больнице.



Сотрудник правоохранительных органов также отметил, что "предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем", передает Интерфакс.