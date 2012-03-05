В Забайкальском крае выясняются обстоятельства самоубийства двух молодых людей

В Забайкальском крае ведется доследственная проверка обстоятельств гибели двух молодых людей, мужчины свели счеты с жизнью в воскресенье, 4 марта, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.





Одно самоубийство произошло в Кыринском районе края: молодой человек (24 года) ушел в лес, позже был обнаружен повешенным на дереве в 35 км от села Мордой, а в Красночикойском районе - местный житель (26 лет) повесился на ремне в подъезде дома, где жил.

В обоих случаях следствие предполагает, что молодые люди самостоятельно свели счеты с жизнью.