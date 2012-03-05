В ночном клубе в центре Москв произошла массовая драка, ранены трое

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что в ночном клубе в центре Москвы произошла массовая драка с применением холодного оружия, в результате чего пострадали три человека, которые были отправлены в медучреждение.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что "ночью в понедельник в полицию поступила информация о драке в ночном клубе "Б-2", расположенном по адресу: улица Большая Садовая, дом 8. Сотрудники полиции обнаружили на месте трех мужчин с ножевыми ранениями".



По словам правоохранителя, все пострадавшие были госпитализированы с непроникающим ранением поясничной области, проникающим колото-резаным ранением в грудь, гематомой надбровья.



Кроме того, как рассказал сотрудник правоохранительных органов, "сотрудниками полиции были также задержаны трое участников драки. Ими оказались жители Сухуми. Все трое приезжих из Абхазии в Москве проживали без регистрации".



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 111, 213 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство), передает Интерфакс.