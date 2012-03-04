В Дагестане совершено нападение на избирательный участок, есть жертвы
4 марта 2012, 23:08 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]
В Дагестане трое сотрудников правоохранительных органов стали жертвами вооруженного нападения на один из избирательных участков в селении Октябрьское Хасавюртовского района.
Первый заместитель главы МВД Александр Горовой сообщил, что трое в масках, закрывающих лицо, спустя один час после закрытия одного из избирательных участков в Хасавюртовском районе совершили нападение на него. Злоумышленники обстреляли полицейских, стоящих в оцеплении.
В результате перестрелки погибли три сотрудника правоохранительных органов, передает Интерфакс. Один боевик был убит.