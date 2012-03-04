Пожар на юго-востоке в Москве не сдается, к тушению привлечены три вертолета

Сильный пожар на складе на юго-востоке Москвы не удается локализовать с 18 часов. В операции по ликвидации пожара задействованы три вертолета, в том числе, оборудованный системой горизонтального тушения Ка-32.

Пострадавших нет, в ходе тушения были спасены два человека. По данным представителей столичных правоохранительных органов, площадь возгорания возросла до пяти тысяч квадратных метров, передают Вести.

"Привлечены три вертолета, в том числе, вертолет Ка-32, оборудованный системой горизонтального тушения. Пока пожарным не удалось локализовать огонь", — сказал один из спасателей, отметив, что угрозы распространения огня на соседние здания нет.

"АН" писали, что движение по Южнопоротовой улице перекрыто, дым от пожара, который возник на складе в Москве, накрыл районы юго-востока столицы, в том числе, Марьино, Люблино, Волгоградский проспект, Третье транспортное кольцо.