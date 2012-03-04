Угроза взрыва в штабе Миронова в Москве оказалась ложной

Ничего подозрительного в штабе кандидата в президенты России Сергея Миронова не обнаружено, полиция обследовала здание после анонимного звонка о якобы заложенной в здании штаба бомбы.





В пресс-службе ГУ МВД России по Москве в воскресенье вечером уточнили, что ранее неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе в предвыборном штабе С. Миронова.

На место происшествия прибыл наряд полиции для проверки, предложивший покинуть в целях безопасности здание, однако члены штаба не захотели покидать его на время осмотра помещений.