Тело украинской альпинистки нашли на Эльбрусе, еще одного скалолаза ищут

В Кабардино-Балкарии пропавшая на склоне Эльбруса украинская альпинистка найдена мертвой. Тело руководителя днепропетровской группы спортсменов Марины Хитриковой обнаружили на высоте 4700 метров над уровнем моря.

Отбившихся от группы альпинистов спасатели искали в неблагоприятных условиях – операция осложнялась сильным ветром и нулевой видимостью. Температура на склоне - минус 20.

Поиски третьего альпиниста - киевлянина Дениса Лисова - продолжаются. В общей сложности в операции участвует 31 спасатель, пишет ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что 3 марта спасатели обнаружили альпиниста из Днепропетровска Романа Куцего на высоте 4100 метров накануне. Он сообщил правоохранительным органам, что в связке спускаться было тяжело, и они с Лисовым решили идти поодиночке. Также он предоставил спасателям другую информацию, которая существенно облегчила поиски.

Напомним, на территории Кабардино-Балкарии в восхождении с 26 февраля на высочайшую вершину Европы (5642 м) участвовали 2 украинские группы общей численностью 11 человек. При спуске резко ухудшилась погода. На высоте примерно на 3,8 тысячи метров заметили отсутствие двух спортсменов - Романа Куцего или Дениса Лисова. Руководитель Днепропетровской группы Мария Хитрикова осталась их ждать, остальные спустились за помощью на приют Гара-Баши "Бочки".

Сообщение о пропаже двух спортсменов и альпинистки поступило 2 марта около 21.00. Утром в субботу потерявшимся скалолазам удалось выйти на связь со спасателями МЧС России, к вечеру первый - Роман Куцый - в тяжелом состоянии был доставлен в поселок Терскол.



