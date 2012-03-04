Взрыв не сорвал голосование в посольстве России в Конго

В Конго во время голосования по выборам президента РФ в российском посольстве произошел взрыв неподалеку. Вылетели стёкла, повреждена стена дипмиссии, но это не помешало волеизъявлению российских граждан, сообщил первый замглавы МИД РФ Андрей Денисов.

"В одной африканской стране неподалеку от нашего посольства произошел взрыв на складе боеприпасов", — сказал дипломат, уточнив, что речь идет о конголезской столице Браззавиль, передал ИТАР-ТАСС. Денисов подчеркнул, что этот взрыв не был направлен против российской стороны "и вообще не имеет отношения к нашей тематике".

"В посольстве выбило стекла, слегка повредило стену. Но посол доложил, что это не повлияло на ход голосования", — сказал первый замглавы МИД.